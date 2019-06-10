طلبة الطب: مقاطعة الامتحانات بلغت 100 %.. والوزراء “يراوغون”

تزامنا مع إجراء الامتحانات، اليوم الإثنين، أعلن طلبة الطب والصيدلة، أن مقاطعتهم للامتحانات، بلغت نسبة مائة بالمائة.

وتزامنا مع خوضهم لاحتجاجات أمام كليات الطب، في كل المدن، قال مسؤولون في التنسيقبة لـ”اليوم 24″ في العاصمة الرباط، إن امتحانات اليوم لم يدخل لها أي طالب طب، التزاما عن قناعة بالمقاطعة، مشددين على أن طلبة الطب العسكريين والطلبة الأجانب هم الوحيدون الذين التزموا اليوم بموعد الامتحانات.

وفيما خرجت وزارتي الصحة والتعليم مساء أمس الأحد ببلاغ تعلنان فيه عن التزامهما بتنفيذ 14 نقطة من الاتفاق السابق مع الطلبة، يقول الطلبة إن المسؤولون “يمارسون المراوغة” بالبلاغات، مشددين على أن الحكومة لم تلتزم بالصياغة المشتركة للنقاط المتفق عليها.

في المقابل، التزم الطلبة بالتجاوب مع الوساطات، آخرها الوساطة التي عرضتها الفرق البرلمانية، وهي الوساطة المشروط بحصول اتفاق على مواصلة الحوار حول النقط العالقة، بعد توضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة.

وقال بلاغ للفرق والمجموعة النيابية، إنه “إعمالا للوساطة المؤسساتية ومساهمة منهم في المساعي الرامية لوضع حد للإضراب الذي يخوضه منذ عدة أسابيع طلبة وطالبات كليات الطب والصيدلة والأسنان، بادر رؤساء كل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة إلى إجراء مجموعة من الاتصالات”.

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وتحدث البلاغ عن “عقد اجتماعات مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي وأعضاء التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب كممثلين للطلبة”.

وأكد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب على “التنويه بالمستوى العالي من النضج والمسؤولية والحس الوطني الذي عبرت عنه كل الأطراف، وبحرصها الكبير على إيجاد مخرج من هذه الأزمة بما يحفظ مصلحة الطلبة في إطار المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية”.

كما نوهوا بما اعتبروه “الدور الكبير والمجهودات المحمودة التي بذلها وما زال يبذلها أساتذة الطب، حرصا منهم على مصلحة الطلبة وعلى مصلحة قطاعي التعليم العالي والصحة بشكل عام”.

ودعت الفرق البرلمانية جميع الأطراف، لمواصلة وتسريع الحوار، باعتبار أن أهم النقط والمطالب المشروعة قد حسمت لصالح الطلبة ولم يتبق أساسا إلا النقطة المتعلقة بمباراة الإقامة و”التي يصعب حسمها الآن، ويمكن أن يستمر النقاش حولها”، يؤكد البلاغ.

يشار إلى أن إضراب طلبة الطب ومقاطعتهم للدروس انطلقت منذ شهر مارس الماضي، فيما فشلت الوزارة في إجبار الطلبة على العودة إلى فصول الدراسة.