مسؤول في “بيجيدي”: تعرضت لعملية ابتزاز عن طريق “الانستغرام” والصور المنشورة مفبركة

بعد تداول أنباء عن تبادله لصور جنسية مع فتاة، خرج القيادي في حزب العدالة والتنمية بمدينة سلا ونائب رئيس الجماعة بذات المدينة عن صمته، اليوم الإثنين، موضحا حقيقة ما تعرض له.

وقال الحساني، في توضيح أصدره اليوم الإثنين، إنه تعرض ليلة الأربعاء “لعملية ابتزاز عن طريق انستغرام وإيمو من طرف عصابة متخصصة يبدو أنها كانت تتابع مواقع التواصل الخاصة بي”، مضيفا “فاجؤوني بإرسال مجموعة الصور الخاصة بي محملة من طرف صفحتي بانستغرام وبالفايس وبعدها ارسلوا لي صورًا مفبركة ومقطع ڤيديو قصير هو الآخر مفبرك وبعدها طلبوا مني أن ارسل لهم مبلغ 120 ألف درهم وإلا سيرسلوا هذه الصور والڤيديو الى كل متابعي صفحاتي”.

وأضاف الحساني أنه كان في مدينة تطوان ليلة الأربعاء، فانتظر حتى صباح اليوم الموالي للعودة إلى سلا من أجل وضع شكاية في الموضوع لمتابعة المعنيين بالأمر، قائلا: “فعلاً وضعتها بمصالح الأمن بالدائرة الأمنية بالسنبلة التي كانت تعمل في إطار المداومة، وبعدها اتجهت إلى الشرطة القضائية بحي السلام فأخبروني بأن الشرطة العلمية والتقنية التي لها مهمة التتبع في عطلة العيد، وإذا كان من جيد أن اتصل بهم وانتظر إلى يوم الاثنين لمتابعة الشكاية مع المصلحة المعنية”.

ويقول الحساني إنه تفاجأ أمس الأحد برسالة من أحد “الإخوان” تحمل مقالا حول القضية، معتبرا أن ما نشر يحمل “تزييف للحقيقة والوقائع”، مؤكدا أنه تم الاتصال بالقيادات المركزية للحزب “وأنا أتابع معهم الأمر من أجل اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية”.