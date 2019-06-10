بعد تأكيد خبر حلمها، راج على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، تصريح لديفا الغناء المغربي لطيفة رأفت، عام 2014، تمنت من خلاله أن ترزق بطفل في القريب العاجل، مؤكدة بذلك، وبطريقة غير مباشرة، أنها متزوجة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل عدد من المتتبعين حول حمل رأفت، وهي في سن الـ52 سنة، لتجيب على أحد التعاليق في أنستغرام: “لا تسأليني أنا إسألي رب العالمين”.
وقالت رأفت في تدوينة ترويجية لحدث تشارك فيه في أكادير: “حبيت أشكر كل من هنأني، وأخذ من وقته، ودعا لي، وباركلي الحمل شكرا لكم جزيلا”.
ولم يسبق أن سلطت لطيفة رأفت الضوء على حياتها الشخصية، إذ كان يجهل كثيرون أنها متزوجة للمرة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة رأفت.. هذا ما قالته عن حملها في عام 2014 وهكذا ردت على من حيره وهي في الخمسينات- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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