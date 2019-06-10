الحرس المدني الإسباني ينقذ مغربيين كانا يعبران المتوسطي بواسطة “كاياك”!

تمكن الحرس المدني الإسباني بتعاون مع الصليب الأحمر، يوم الأحد، من إنقاذ شابين مغربيين من عرض المتوسط كانا يحاولان العبور إلى جنوب إسبانيا على متن قارب “الكاياك”.

وكشف موقع ” elfaro” الإسباني أن عناصر الحرس المدني توصل بإشعار وجود شخصين على متن “الكايك” في اتجاه الضفة الأخرى، حيث اعترضت سبيلهما وتم نقلهما إلى مخفر الشرطة بمدينة سبتة المحتلة، حيث خضعا إلى فحص طبي من طرف الصليب الأحمر، في انتظار تسليمهما إلى السلطات المغربية.

ويختار العديد من المهاجرين في وضعية غير قانونية، المجازفة بأرواحهم عبر استخدام وسائل ومعدات غير آمنة، للوصول إلى الجنوب الإسباني.