كريم بناني..صديق إلياس العماري ينسحب من “سوق الإشهار” ويبيع جميع استماراثه

انسحب، كريم بناني سعيد، صديق إلياس العماري والذي كان يدير مجموعته الإعلامية “Prestigia Print” والتي كانت تصدر عنها صحيفة “أخر الساعة” وموقع “كشك” و”la Dépêche” من سوق الإشهار المغربي والتواصل والطبع، إذ قرر “بناني” بيع جميع أسهمه البالغ عددها 1000 سهم من شركة “BIG MEDIA HOUSE” لرجل الأعمال “عبد الرحيم شرفي”.

وعلم “اليوم24” أن بناني تخلى أيضًا، عن حوالي 70 في المائة من رأسمال شركته الفرعية “بيو ألفا” المتخصصة في الإشهار وإنتاج الأفلام السينمائية، لعادل فريدجي، مدير وكالة الإشهار “ميديا ريب” وحققت الشركة المملوكة سابقا لرجل الأعمال، محمد العروصي، رقم معاملات بمبلغ 17 مليون درهم، خلال 2017.

وكان بناني منافسًا قويًا لشركة الإشهار والتواصل المغربية “شمس” التي يُديرها “عيوش”.

وسُجلت عملية البيع الجديد بإيداع قانوني في المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحث عدد (رقم 703053) بتاريخ 21 ماي المنصرم، وكانت شركة “بناني” متخصصة في إنتاج الإعلاناتواللافتات، واستشارات التسويق والتواصل، والإنتاج السمعي البصري، واستحوذت على منشورات مجموعة Prestigia Print التي أسسها إلياس العماري.