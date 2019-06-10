طقس الاثنين.. طقس حار نسبيا مع قطرات مطرية

توقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الإثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، مع ظهور سحب منخفضة كثيفة من المحتمل أن تعطي قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بسواحل المحيط الأطلسي شمال العرائش وذلك حلال الصباح.

وستتكون بعض الكتل الضبابية خلال الصباح والليل فوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، وستنمو سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة بقطرات أو زخات وبرعد فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية، فيما ستبقى السماء غائمة جزئيا بالسواحل الوسطى وصافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من الشمال بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من الشمال بسهول المحيط الأطلسي والمنطقة الشرقية، ومن الشرق أو الجنوب بالجنوب الشرقي وغربية إلى شمالية بباقي الجهات، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بالمرتفعات وهضاب الفوسفاط، وما بين 20 و27 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 13 و19 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة وبالواجهة المتوسطية وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و33 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط والماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 34 و41 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.