الشرطة تستفز أهالي العراقيب بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت الشرطة ووحدة (يوآف) التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف، والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، واستفزت السكان في محاولة جديدة لترهيبهم قبل ظهر اليوم، الإثنين.

وهدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية يوم الخميس الموافق 30.05.2019 مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، وشردت سكانها للمرة 145 على التوالي، وذلك رغم أجواء الطقس الحارة.

وتواصل السلطات الإسرائيلية ملاحقة الأهالي في العراقيب وقرى النقب، مسلوبة الاعتراف، لدفعهم إلى مغادرة أرضهم، وكان آخرها تدخل الشرطة في ملاحقة الأسير الشيخ صياح الطوري ومنع الإفراج المبكر عنه من سجن الرملة بعد تقديم الشرطة شرطا لإطلاق سراحه بإبعاده عن العراقيب، الأمر الذي رفضه الشيخ الطوري.

وتواصل السلطات الإسرائيلية مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف، وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، وتواصل هدم مساكن العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.

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ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين بالنقب إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران.

هذا، وتشهد البلدات العربية عمليات هدم منازل بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل العربية للحصول على تراخيص البناء، إلى جانب أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها العرب في البلاد.