إيران: الاتحاد الأوروبي فشل في إنقاذ الاتفاق النووي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتقدت إيران، اليوم الإثنين، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، وذلك بسبب فشلها في إنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منه العام الماضي ومعاودة فرض العقوبات على طهران.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاق النووي سيكون محور المناقشات خلال اجتماعات دبلوماسية عالية المخاطر في طهران هذا الأسبوع.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قوله "حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران... طهران لن تبحث أي قضية خارج نطاق الاتفاق النووي".

وقال موسوي "الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا إيران بخلاف الاتفاق النووي".

جاءت هذه التصريحات بعد أن وصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني "بالإشكالية" خلال زيارة قام بها إلى الإمارات أمس الأحد.

ويتواجد ماس في إيران، اليوم الإثنين، في إطار مسعى أوروبي منسق للحفاظ على الاتفاق ونزع فتيل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.

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وبعد ماس، من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران الأربعاء المقبل.

وندد ترامب بالاتفاق الذي وقعه سلفه باراك أوباما بوصفه معيبا لأنه غير دائم ولا يشمل برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دورها في صراعات منطقة الشرق الأوسط.

وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنقاذه لكنها تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من تطوير الصواريخ الباليستية في إيران وأنشطتها في المنطقة.

وتصاعدت التوترات مؤخرا بنشر الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" في الخليج العربي بسبب تهديد "ما زال غير موضح" من جانب طهران.