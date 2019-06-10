البارزاني يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لاقليم كردستان

وقال مراسل الخليج 365 في اربيل، إن رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ادى، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا للاقليم وسط حضور سياسي كبير المستوى.

وأضاف المراسل، أن جلسة تنصيب البارزاني اليوم حضرها نحو 1200 شخصية عامة بينهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلا عن سياسيين ورجال دين.



يشار الى أن برلمان إقليم كردستان صوت في نهاية شهر آيار الماضي على نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم، بعد أن حصل على 68 صوتاً من إجمالي الحاضرين، والبالغ عددهم 81 برلمانيا من أصل 111 عضوا.