لأول مرة... إسرائيل تنشر رسومات نادرة لمكة والمدينة

وكتب:" ما ترونه ليس بصورة اعتيادية. هذا عمل فني يدوي يصور مكة المكرمة والمدينة المنورة تحتفظ بها المكتبة الوطنية في إسرائيل ، تضمنتها مخطوطة عثمانية تعود للعام 1795".
وتابع": للمرة الأولى سيزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي حسبما أعلن أمين عام الرابطة الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى الذي قال إن الزيارة ستقام في يناير.2020.
وفي يناير 2020، يزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية، بعد أن وجه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبد الكريم العيسى، دعوة للوفد لزيارة المملكة حسب منشور الحساب الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية..
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