ايران: لم نشهد تحركات من الأوروبيين لضمان مصالحنا

وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، بحسب تصريحات مسؤوليها، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنقاذ الإتفاق لكنها تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من تطوير الصواريخ الباليستية في إيران وأنشطة نظام الملالي في المنطقة.
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