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ايران: لم نشهد تحركات من الأوروبيين لضمان مصالحنا

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران... طهران لن تبحث أي قضية خارج نطاق الاتفاق النووي"، بحسب التلفزيون الرسمي. واشار موسوي الى أن "الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا إيران بخلاف الاتفاق النووي".

وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، بحسب تصريحات مسؤوليها، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنقاذ الإتفاق لكنها تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من تطوير الصواريخ الباليستية في إيران وأنشطة نظام الملالي في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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