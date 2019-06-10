ايران: لم نشهد تحركات من الأوروبيين لضمان مصالحنا

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران... طهران لن تبحث أي قضية خارج نطاق الاتفاق النووي"، بحسب التلفزيون الرسمي. واشار موسوي الى أن "الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا إيران بخلاف الاتفاق النووي".

وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، بحسب تصريحات مسؤوليها، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنقاذ الإتفاق لكنها تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من تطوير الصواريخ الباليستية في إيران وأنشطة نظام الملالي في المنطقة.

