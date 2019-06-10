احذروا تراكم الجليد في ثلاجة المنزل!

وأوضحت الشركة أن السماح بتراكم الجليد لأكثر من ربع بوصة في الثلاجة يقلل من كفاءة عملها وبالتالي تحتاج طاقة أكبر للعمل بما يزيد من الفاتورة الشهرية. ونصحت الشركة بضرورة إذابة الجليد من الثلاجات كل فترة وعدم تركه يتراكم ترشيدا لاستهلاك الكهرباء وخفضا لقيمة الفاتورة الشهرية.

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