انتبه إلى هذه الأمراض التي تصيب الإنسان في متوسط العمر

الأمراض التي تصيب الإنسان في عمر 40 - 50 سنة هي:

-الجلطة الدماغية



يؤدي توقف وصول الدم إلى الدماغ أو النخاع الشوكي أو انفجار وعاء دموي إلى الشلل، اضطراب النطق، الرؤية وحتى التوازن. قد يكون سبب هذه الحالات ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، أو التوتر النفسي المستمر، أو الصداع المزمن ومشكلات في القلب. يمكن منع حصول الجلطة الدماغية باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين البدنية والتخلي عن العادات السيئة.



تبدأ أعراض الزرق بضبابية الرؤية والشعور بدمعة كاذبة في العين. هذا المرض كما في حالة الجلطة الدماغية يسببه التوتر النفسي والاكتئاب والأرق المتكرر. تساعد فترات استراحة دورية 10-15 دقيقة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية، وعند مطالعة الكتب لفترة طويلة لتجنب الإصابة بهذا المرض.

-مرض السكري



بعد الأربعين من العمر يزداد خطر الإصابة بالمرض. تبدأ عند النساء في ذلك العمر مرحلة التغيرات الهرمونية، ما قد تسبب مقاومة للأنسولين. أما الرجال الذين يعانون من السمنة ويفرطون في التدخين وتناول المشروبات الكحولية، فهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

