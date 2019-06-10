وكالة "الطاقة الذرية" قلقة إزاء برنامج إيران النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين، عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وقال أمانو في خطاب ألقاه "أنا قلق بشأن التوترات المتزايدة بشأن المسألة النووية الإيرانية". وأضاف "آمل أن يتم التوصل لسبل لتقليل التوترات الحالية من خلال الحوار".

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