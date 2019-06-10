الرئيس الروسي يزور السعودية في أكتوبر القادم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الإثنين، أن المملكة تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين أول القادم.
جاء ذلك في خبر عاجل أوردته وكالة أنباء رويترز .
وكان ائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أعلن في وقت سابق، أن العمل جارٍ على تحضير زيارة بوتين إلى السعودية، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وسبق للعاهل السعودي أن دعا الرئيس بوتين لزيارة بلاده لمواصلة المشاورات على أرفع مستوى، أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر/ تشرين الأول، ٢٠١٧.
وكانت تلك، أول زيارة رسمية للملك سلمان إلى موسكو تُوِّجت بتوقيع حزمة واسعة من الاتفاقات الهامة بين الدولتين.
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