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الرئيس الروسي يزور السعودية في أكتوبر القادم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -  أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الإثنين، أن المملكة تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين أول القادم.

جاء ذلك في خبر عاجل أوردته وكالة أنباء رويترز .

وكان ائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أعلن في وقت سابق، أن العمل جارٍ على تحضير زيارة بوتين إلى ، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. 

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وسبق للعاهل السعودي أن دعا الرئيس بوتين لزيارة بلاده لمواصلة المشاورات على أرفع مستوى، أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر/ تشرين الأول، ٢٠١٧.

وكانت تلك، أول زيارة رسمية للملك سلمان إلى موسكو تُوِّجت بتوقيع حزمة واسعة من الاتفاقات الهامة بين الدولتين.

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