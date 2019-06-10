الرئيس الروسي يزور السعودية في أكتوبر القادم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الإثنين، أن المملكة تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين أول القادم.

جاء ذلك في خبر عاجل أوردته وكالة أنباء رويترز .

وكان ائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أعلن في وقت سابق، أن العمل جارٍ على تحضير زيارة بوتين إلى السعودية، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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وسبق للعاهل السعودي أن دعا الرئيس بوتين لزيارة بلاده لمواصلة المشاورات على أرفع مستوى، أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر/ تشرين الأول، ٢٠١٧.

وكانت تلك، أول زيارة رسمية للملك سلمان إلى موسكو تُوِّجت بتوقيع حزمة واسعة من الاتفاقات الهامة بين الدولتين.