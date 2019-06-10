نجم نابولي الأفريقي مطلوب في الدوري الإنجليزي

الأحد 2019/6/9 04:37 مساء بتوقيت أبوظبي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام 3 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع الغيني أمادو دياوارا لاعب وسط نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" أن أندية توتنهام وواتفورد وولفرهامبتون تخطط للتعاقد مع دياوارا في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة توتنهام بدأت المفاوضات مع نابولي منذ عدة أشهر لضم دياوارا، لكن توقفت المفاوضات خلال الفترة الأخيرة.

وانضم دياوارا (21) لنابولي قادما من بولونيا الإيطالي في صيف عام 2016 مقابل 14.5 مليون يورو.

وشارك النجم الغيني في 19 مباراة مع نابولي بالموسم المنقضي في كل البطولات لمدة 970 دقيقة مشاركة.