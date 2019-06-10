مرونة "العسكري" السوداني وسعادة رونالدو..نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة، وتحت عنوان نظام أردوغان يتلون لكسب أصوات الأكراد، يكشف تقرير عن محاولات مرشح حزب العدالة والتنمية لانتخابات إسطنبول لاستمالة الناخبين الأكراد بترديد كلمة "كردستان" رغم موقف أنقرة المتشدد تجاه هذا الإقليم.

وإلى السودان، حيث وجه المجلس العسكري الانتقالي تحذيراً لقوى الحرية والتغيير من استمرار إغلاق الطرق، تزامناً مع إبدائه مرونة لوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي.

أما في الاقتصاد فتطالعون عناوين من قبيل: (بعد نزوح المستثمرين.. محاولة يائسة لإحياء بورصة قطر)، (رغم الضغوط الأمريكية عليها.. «هواوي» الأولى عالميا في خدمات 5G)، و(صادرات الصين ترتفع رغم حرب التجارة).

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وإلى الرياضة، نطالع تعليق رونالدو على تتويج البرتغال بدوري الأمم الأوروبية.

وفي الفن: محمد هنيدي وأشرف عبدالباقي نجما «موسم جدة» السعودي.

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