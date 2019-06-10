عباس يشيد بموقف روسيا والصين الداعم لإقامة دولة فلسطينية

أشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بما ورد في بيان روسي-صيني مشترك حول تفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين ودعم إقامة دولة فلسطينية.

وأكد عباس، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن ذلك سيحول دون أي التفاف على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وكذلك سيحول دون أية تجزئة لحقوقنا التاريخية من خلال خطوات لا يرضى عنها الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعالم بأسره".

وزار الرئيس الصيني موسكو، الأسبوع الماضي، لمدة 3 أيام؛ لبحث التعاون الاقتصادي والوضع في شبه الجزيرة الكورية وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

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وجاء في بيان مشترك صدر في أعقاب المباحثات بين الرئيسين الروسي والصيني، أن الجانبين يعتزمان "دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ويأتي الموقف الروسي-الصيني، في ظل استعدادات تجريها الولايات المتحدة للإعلان عن خطتها لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم"صفقة القرن".

ووفق ما يتردد في تقارير إعلامية غربية نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الخطة الأمريكية للسلام، ستقتصر على تحسين حياة الفلسطينيين دون أن تنص صراحة على قيام دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، وهو التوجه الذي تقاومه القيادة الفلسطينية بدعم عربي وأوروبي.

وكان الفلسطينيون أعلنوا رفضهم الخطة الأمريكية، بعد أن قالوا إنها تقوم على أساس القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والسعي إلى شطب حق العودة للاجئين، والإبقاء على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تبني حل الدولتين.