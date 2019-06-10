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حليف نزارباييف يفوز بانتخابات الرئاسة في كازاخستان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالات

الإثنين 2019/6/10 12:11 مساء بتوقيت أبوظبي

قاسم جومارت توكاييف

فاز قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها كازاخستان، في نتيجة لم تشكل أية مفاجأة كون الرجل مدعوما من سلفه نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود.

وقالت المفوضية المركزية للانتخابات في كازاخستان، اليوم الإثنين، إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت، أمس، تشير إلى فوز  توكاييف برئاسة البلاد بنسبة 70.76% من الأصوات.

وتوكاييف دبلوماسي يبلغ من العمر 66 عاما، تولى الرئاسة المؤقتة للبلاد بعد استقالة نزارباييف في مارس/آذار الماضي، مع احتفاظه بمهمات رئيسية في النظام السياسي.

وقال توكاييف إنه سيواصل سياسات الزعيم المخضرم (في إشارة لنزارباييف) ويأخذ بمشورته في الأمور الرئيسية. 

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واحتجزت الشرطة في كازاخستان نحو 500 شخص احتجوا، أمس، في مدينتين رئيسيتين على ما وصفوه بالانتخابات "غير النزيهة".

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وحصل أبرز منافسيه أميرجان كوسانوف على 16,2% من الأصوات في هذا الاقتراع الأول الذي يجري بدون نور سلطان نزارباييف بعد استقالته المفاجئة في مارس/آذار الماضي.

الانتخابات دُعي إليها نحو 10 ملايين ناخب مسجل، ويشارك فيها 6 مرشحين معارضين غير معروفين.

أما نسبة المشاركة في الاقتراع فبلغت 77,4%، وفق اللجنة المركزية. 

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ومنذ توليه المنصب الأعلى، كثف الرئيس الانتقالي من إشارات الولاء لنور سلطان نزارباييف الذي لا يزال يتولى رئاسة مجلس الأمن ويحمل لقب "أبو الأمة".

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وكان أول ما بادر إليه توكاييف إثر تسلمه مهامه تغيير اسم العاصمة من أستانا إلى "نور سلطان" على اسم الرئيس السابق. 

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