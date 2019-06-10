فتح ملفات فساد مالية خاصة بزوجتي قائد الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

تم الكشف مؤخرا عن ملف الفساد المالي لقاسم سليماني، قائد قوة القدس الإرهابية ومحمد علي جعفري قائد قوات الحرس السابق اللذين يزعمان كلاهما دعم المحرومين، مما يبين أن النظام برمته وجميع قادته من خامنئي إلى الآخرين في قوات الحرس والحكومة متورطون في ملفات السرقات النجومية.

وأشار مرتضى الويري، عضو المجلس البلدي في طهران وعمدة طهران السابق، في كلمة له إلى جوانب من حالات السرقة لقائد قوات الحرس محمد علي جعفري السابق و قائد قوة القدس الإرهابية قاسم سليماني.

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وأكد مرتضى الويري ، الذي كان سابقًا عضوًا في مجلس الشورى وعمدة طهران قائلًا: تم إرسال 12 ملفًا لانتهاكات جسيمة وقطعية لزوجة قاسم سليماني وزوجة جعفري إلى السلطة القضائية للمتابعة، لكنها تم تجاهلها. تم تقديم هذه الملفات إلى القضاء في إطار 12 تقريراً.

وقال الويري: “لكن، فيما يخص 12 تقريرًا يتعلق بالفساد المالي القطعي لا يريد حتى المدعي العام أن يوضح بشأنها. هناك تقارير وهناك وثائق واضحة فيها. هذه الملفات احيلت إلى السلطة القضائية. عندما يذهب تقرير إلى السلطة القضائية، من المتوقع أن يتم شرحه”.

كان مرتضى الويري، عمدة طهران، عام 1999 خلفًا لغلام حسين كرباسجي الذي قدم استقالته من بلدية طهران وتم مثوله أمام المحكمة بسبب تورطه في الاختلاس والسرقة. واستقال من هذا المنصب عام 2002. بعد استقالة الويري من بلدية طهران، كشفت الزمرة المنافسة علنية جانبًا من ملف اختلاساته وقدمه إلى المحكمة.