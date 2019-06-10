الان تتابع القبض على عسكريين كويتيين اغتصبا مواطنة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365:
ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على عسكريين، أحدهما في وزارة الداخلية، والآخر في الدفاع، بتهمة اغتصاب مواطنة.
ووفق صحيفة “الرأي” المحلية، فإن المواطنة مطلوبة ماليًّا وتم ضبطها وأحيلت إلى جهة الاختصاص فتسلمها عسكري برتبة شرطي في الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتواجد عسكري الدفاع لحظة تسلم المواطنة، وخطط وصديقه الشرطي لابتزازها ومراودتها عن نفسها، لكنها تمكنت من الهرب عندما شعرت بنيتهما، فطاردها عسكري الدفاع، وتمكن من الإمساك بها وأصعدها في سيارته عنوة وقام بالتعدي عليها وهتك عرضها، قبل أن يتركها.
وبعد تسجيل المواطنة قضية بحقهما، تم ضبط العسكريين اللذين اعترفا بالواقعة.
وأمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بإحالتهما إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، التي بدورها أمرت بالتحفظ عليهما لحين استكمال التحقيقات في الواقعة.
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