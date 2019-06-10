مقتل 43 من عناصر طالبان في غارة للقوات الخاصة الأفغانية في نانجارهار

جدة - عمرو شويل كابول - الخليج 365:

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 43 من عناصر طالبان أثناء عملية جرت في إقليم نانجارهار شرقي البلاد. ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” الاخبارية الافغانية عن مصادر عسكرية مطلعة القول اليوم الاثنين، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 43 من مقاتلي طالبان في منطقة شيرزاد.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة شنت الغارة لتعطيل تحركات طالبان في المنطقة، مشيرة إلى أن القوات الخاصة دمرت أيضا كمية كبيرة من الأسلحة أثناء الغارة.

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وكان الجيش أعلن في وقت سابق أن القوات الأمريكية قد قامت أيضا بغارات جوية في منطقة شيرزاد.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش، فقد أسفرت الغارات الجوية عن مقتل 9 من مسلحي “الوحدة الحمراء” التابعة لطالبان، بينهم اثنان من القادة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية بمنطقة شيرزاد في نانجارهار.