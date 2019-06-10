الإمارات تطلق سراح 3 لبنانيين متهمين بالإرهاب

جدة - عمرو شويل بيروت - الخليج 365:

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم، بوصول ثلاثة لبنانيين كان تم توقيفهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الوكالة أن الأشخاص الثلاثة وصلوا بعد منتصف الليل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأفرجت الإمارات عنهم بعدما كان تم توقيفهم العام الماضي بتهمة تأليف خلية إرهابية.