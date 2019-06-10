مدرعات إماراتية تشارك في قمع السودانيين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

في تغريدات له على ” تويتر” كشف الصحفي في ”نيويورك تايمز” كريستيان تريبرت عن وجود مدرعات إماراتية في العاصمة السودانية الخرطوم تشارك في حملات القمع ضد المتظاهرين والمحتجين السودانيين وتسببت في قتل العشرات وجرح المئات، وواصل تريبرت نشر تغريدات حول هذا الموضوع أكد فيها وجود مدرعات إماراتية من طراز “نمر عجبان 440A” في شوارع الخرطوم، مرفقا ذلك بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو.

وقال إن القوات السودانية تجند أطفال دارفور للقتال في صفوف الإمارات، مستنسخة سيناريو ما تقوم به في اليمن من تجنيد أطفال والزج بهم في محارق الموت.

وقال الصحافي في تغريداته “وسط تصاعد العنف في السودان، تم رصد ما لا يقل عن ثلاث سيارات نمر عجبان 440A 4X4 المحمية في الشوارع، هذه المركبات مصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقول الناشطون إنها تدار من قبل قوات الدعم السريع”.

كما نشر مقاطع فيديو وقال “إليكم أحد مقاطع الفيديو التي تعرض ثلاث من المدرعات الإماراتية وهي تجوب الطرقات بعد أن اعتقد ناشطين أنها أمريكية الصنع إلا أنها في حقيقة الأمر إماراتية.

ولم يكتف الصحفي بمقاطع الفيديو وإنما أضاف مجموعة صورلأحدى المدرعات الإماراتية من طراز نمر عجبان 440A.

وكان محتجو السودان في وقت سابق قد أكدوا رفضهم للتدخل السعودي الإماراتي في بلادهم ورفضوا تسلم قوافل غذائية قدمتها لهم السعودية والإمارات وقالوا أنهم يفضلون تناول الفول والفلافل على أن يقبلوا تلك المساعدات، وأشارت صحف أخرى إلى أن المساعدات المالية التي تقدمها السعودية للسودان تؤكد أنها ومعها الإمارات تلعبان دور مشبوه إزاء الثورة في السودان بالتنسيق مع أمريكا.

وسبق لرئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” أن زارا الرياض وأبوظبي مؤخرا، حيث تعهدت الدولتان بتقديم ثلاثة مليارات دولار دعما للمجلس العسكري.