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تسريب جزء من امتحان الاقتصاد للثانوية العامة على صفحات الغش بعد بدء اللجنة

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كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة بعد نصف ساعة من بدء لجنة الامتحانات.

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وقالت مصادر مسؤل بوزارة التربية والتعليم انه جار تتبع الاسئلة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعى والتأكد من صحتها من عدمه من جانب فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية

وقال المصدر انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد تلك الصفحات التى تحرض الطلاب على الغش ..وطالب الطلاب بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التى تهدف تشتيت عقول الطلاب واثارة البلبلة.

وانطلقت امتحانات...

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