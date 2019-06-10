ركّز وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف على أنّ "الخطوات الإيرانية الجديدة مشروعة بناءً على الاتفاق النووي، وسنمضي فيها وفقًا للتعهدّات الدولية"، لافتًا إلى أنّ "الهدف المشترك إيران وألمانيا هو المحافظة على الاتفاق النووي".
وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في طهران، أنّ "المحادثات مع ماس كانت صريحة وجادة"، معربًا عن أمله "نجاح مساعي ألمانيا والدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي، ومستعدّون دائمًا للتعاون". وبيّن أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تسعى من خلال "صفقة القرن" لسحق حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا يهدّد أمن المنطقة".
وشدّد ظريف على "أنّنا لم ولن نكون البادئين بأيّ حرب، ولكن من سيبدأ الحرب علينا لن يكون هو من سينهيها".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: سنتعاون مع الأوروبيين للحفاظ على الاتفاق النووي ولن نكون البادئين بأي حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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