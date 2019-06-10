ظريف: سنتعاون مع الأوروبيين للحفاظ على الاتفاق النووي ولن نكون البادئين بأي حرب

ركّز وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​ على أنّ "الخطوات الإيرانية الجديدة مشروعة بناءً على ​الاتفاق النووي​، وسنمضي فيها وفقًا للتعهدّات الدولية"، لافتًا إلى أنّ "الهدف المشترك إيران و​ألمانيا​ هو المحافظة على الاتفاق النووي".

وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني ​هايكو ماس​ في طهران، أنّ "المحادثات مع ماس كانت صريحة وجادة"، معربًا عن أمله "نجاح مساعي ألمانيا والدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي، ومستعدّون دائمًا للتعاون". وبيّن أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تسعى من خلال "​صفقة القرن​" لسحق حقوق ​الشعب الفلسطيني​، وهذا يهدّد أمن المنطقة".

وشدّد ظريف على "أنّنا لم ولن نكون البادئين بأيّ حرب، ولكن من سيبدأ الحرب علينا لن يكون هو من سينهيها".