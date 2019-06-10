حكومة جنوب السودان: اتفاقية السلام مهددة بعد تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي

حذر وزير الإعلام والمتحدث باسم حكومة جنوب السودان مايكل مكوي لويث من "تهديدات تواجه تطبيق اتفاقية السلام التي وقعتها مع المعارضة المسلحة بعد قرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان"، موضحاً أنه "كلفت اتفاقية السلام كلا من السودان وأوغندا برعاية تنفيذ اتفاق السلام خاصة في الجانب المتعلق بالترتيبات الأمنية وتدريب القوات المشتركة؛ لذلك فإن تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي ستكون له تاثيرات سلبية كبيرة على الاتفاقية ما لم تقم الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد" بتوجيهنا".
وطالب لويث الاتحاد الإفريقي و"إيغاد" بـ"ضرورة إيجاد حل لتك المشكلة"، لافتا إلى أن "حكومة جنوب السودان تنتظر توجيهات المنظمتين فيما يتعلق بكيفية تنفيذ بنود اتفاق السلام في ظل التطور الأخير، وبالأخص ما يتعلق ببند الترتيبات الأمنية الذي نص على ان تقوم السودان بتدريب القوات المشتركة بين الحكومة و المعارضة قبيل بدء الفترة الانتقالية في كانون الأول المقبل
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