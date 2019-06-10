وجهت السفارة السعودية في اليونان نصائح للسياح السعوديين الراغبين في زيارة جزيرة ميكونوس اليونانية، لتفادي تعرضهم للسرقة من قبل محترفين، داعيةً السياح السعوديين إلى "عدم إظهار المقتنيات الذهبية مثل الساعات والمجوهرات".
وحثت على "عدم حمل جميع ما لديهم من سيولة وكذلك البطاقات المصرفية، وعدم نقل وثائق السفر في حقيبة واحدة" ونصحت السياح السعوديين بـ"إبلاغ الشرطة اليونانية في جزيرة ميكونوس في حال تعرضهم لأي سرقة"، طالبةً منهم "التواصل معها بمختلف الوسائل المتاحة عند الحاجة، لتقديم المساعدة لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية تحذر رعاياها في اليونان من خطر تعرضهم لنشالين محترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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