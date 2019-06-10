سفارة السعودية تحذر رعاياها في اليونان من خطر تعرضهم لنشالين محترفين

وجهت ​السفارة السعودية​ في ​اليونان​ نصائح للسياح السعوديين الراغبين في زيارة جزيرة ​ميكونوس​ اليونانية، لتفادي تعرضهم للسرقة من قبل محترفين، داعيةً السياح السعوديين إلى "عدم إظهار المقتنيات الذهبية مثل الساعات والمجوهرات".

وحثت على "عدم حمل جميع ما لديهم من سيولة وكذلك ​البطاقات المصرفية​، وعدم نقل وثائق السفر في حقيبة واحدة" ونصحت السياح السعوديين بـ"إبلاغ ​الشرطة اليونانية​ في جزيرة ميكونوس في حال تعرضهم لأي سرقة"، طالبةً منهم "التواصل معها بمختلف الوسائل المتاحة عند الحاجة، لتقديم المساعدة لهم".