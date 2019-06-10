برلمان إيران أقر اتفاقية إنشاء منطقة تجارية حرة مع الاتحاد الأوراسي

أقرّ البرلمان ال​إيران​ي، في جلسة علنيّة عُقدت برئاسة ​علي لاريجاني​، مشروع الاتفاقية الموقّتة لإنشاء منطقة تجاريّة حرّة بين إيران والاتحاد الجمركي الأوراسي والدول الأعضاء فيه. وبموجب الملاحظة الثالثة في الاتفاقية المُقرّة، تمّ تكليف وزارة التجارة والصناعة والمعادن بتقديم تقرير سنوي للجان البرلمانية المعنيّة لتقييم أداء الإتفاقية بهدف تنمية الأسواق التصديريّة والحؤول دون الإضرار بالمنتجين المحليّين. يُذكر أنّ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد تمّ تأسيسه مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين ​روسيا​ و​بيلاروسيا​ و​كازاخستان​، إلى أن انضمت إليه ​أرمينيا​ و​قرغيزستان​ في السنة نفسها.

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