"قسد" تسلم 14 طفلاً يتيماً من عائلات عناصر في داعش إلى فرنسا وهولندا

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية أن ​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد"، سلّمت 14 طفلاً يتيماً من أبناء مسلحي داعش يحملون الجنسيتين الهولندية والفرنسية إلى حكومتي بلادهم وفق توقيع وثيقة تسليم رسمية.

وذكرت مواقع كريدة أن وفدا مشتركا من وزارتي الخارجية الفرنسية والهولندية زار يوم السبت الماضي، مقر "دائرة العلاقات الخارجية" في "الإدارة الذاتية الكردية" شمال وشرق سوريا في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، لمناقشة التطورات التي تشهدها الساحة السورية، وملف معتقلي داعش لدى "قسد". وترأس الفريق الدبلوماسي الفرنسي رئيس مركز الأزمات في وزارة الخارجية إيريك شافاليير، والوفد الهولندي ترأسه رئيس مركز الأزمات في وزارة الخارجية إيان بيجان.

وأشارت المواقع، إلى أن اجتماعاً مغلقاً عُقد بين ممثلي "الإدارة الذاتية" والوفد الأوروبي دام ثلاثة ساعات، ثم وقعت وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحكومتي هولندا و​فرنسا​، لتسليم 12 طفل يتيم فرنسي الجنسية وطفلين اثنين هولنديي الجنسية، أجلتهم "قسد" في وقت سابق أثناء معركتها الأخيرة ضد داعش في بلدة الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".