المجلس العسكري السوداني: ندعو "الحرية والتغيير" لعدم التصعيد والتخلي عن العصيان

دعا المتحدث باسم المجلس العسكري الإنتقالي في ​السودان​، شمس الدين الكباشي، "​قوى الحرية والتغيير​"، إلى "عدم التصعيد والتخلّي عن العصيان المدني"، موضحًا أنّ "المجلس لم يتسلم شروط ق"وى الحرية والتغيير" لاستئناف المفاوضات، وليس لنا اتصال معهم حاليًّا".

وثمّن في حديث تلفزيوني، "دور إثيوبيا في لعب دور الوساطة"، لافتًا إلى أنّ "هناك كتلة سياسيّة كبيرة غير "الحرية والتغيير" التقاها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد". وشدّد على "أهميّة الحوار"، منوّهًا إلى أنّه "إذا جلست قوى الحرية والتغيير مع الكتلة السياسية الّتي التقاها رئيس الوزراء الإثيوبي، فستسهل العمليّة السياسيّة".

وكان أحمد الّذي وصل ​الخرطوم​ الجمعة، قد التقى مختلف الأفرقاء، ودعا إلى انتقال ديمقراطي سريع في السودان.