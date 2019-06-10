سلطات العراق أكدت ضرورة إكمال تشكيل الحكومة وتوحيد الخطاب الرسمي الخارجي

أعلنت الرئاسة ​العراق​ية أنّ "الرئاسات الثلاث عقدت في قصر السلام ب​بغداد​، اجتماعًا بحضور رئيس الجمهورية ​برهم صالح​، رئيس مجلس الوزراء ​عادل عبد المهدي​ ورئيس مجلس النواب ​محمد الحلبوسي​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الاجتماع تناول الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة والتشريعيّة في البلاد، ومسألة إكمال تشكيل الكابينة الوزاريّة ومناقشة ما نُفّذ من البرنامج الحكومي وأهميّة إنجازه لتحقيق تطلّعات المواطنين، فضلًا عن بحث الأوضاع في ​كركوك​ و​ديالى​، حيث جرى التأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل أن تنعما بالأمن والاستقرار من خلال اعتماد أسلوب الحوار البنّاء وبثّ روح التعايش السلمي بين مكوّناتهما وإشراك الجميع في إدارتهما".

ولفتت الرئاسة إلى أنّ "بخصوص السياسة الخارجيّة، فقد اتّفق المجتمعون على ضرورة التنسيق بين الرئاسات الثلاث من أجل توحيد الخطاب الرسمي واعتماد المسار المُعتدل في علاقات العراق"، مبيّنةً أنّه "جرى أيضًا خلال الاجتماع استعراض آخر التطوّرات السياسيّة على الصعيدَين الإقليمي والدولي، وبحث السبل الكفيلة لتجنيب البلاد والمنطقة الأزمات والصراعات، إضافة إلى التطرّق إلى مشاركة العراق في مؤتمري ​القمة العربية​ الطارئة والإسلامية اللتين عُقدتا في ​مكة المكرمة​، وموقف العراق من الأزمة الحاليّة والتأكيد أنّه مثّل موقف الدولة العراقية وترجم مصالحها العليا، وعبّر على الصعيد ذاته عن إجماع عراقي في ما يتعلّق بالسياسة الخارجيّة".