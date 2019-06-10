بروجردي: اللوبي الصهيوني يخشى من انضمام اليابان لدائرة المتعاونين مع إيران

أكّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى ال​إيران​ي ​علاء الدين بروجردي​ أنّ "اللوبي الصهيوني يخشى من انضمام ​اليابان​ لدائرة المتعاونين مع إيران".

ولفت في حديث صحفي، إلى "الإتصال الهاتفي الّذي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ مع رئيس وزراء اليابان ​شينزو آبي​، وتلقّي الأخير تحذيرات منه قبيل زيارته إلى ​طهران​"، مشدّدًا على أنّ "كلّ الضغوط الأميركية على إيران تهدف إلى تغيير سياسات البلاد الإقليميّة والصاروخيّة بذريعة القضيّة المزيّفة المتمثّلة بالقنبلة النووية".

ونوّه بروجردي إلى أنّ "قائد ​الثورة الإسلامية​ أعلن مرارًا مواقف إيران المبدئية"، مبيّنًا أنّ "الأميركيين قد تراجعوا شيئًا فشيئًا إزاء التحذيرات، وهو أمر أصبح مكشوفًا للقاصي والداني في المحافل السياسيّة في العالم، لكنّهم يواصلون الضغط دوما على إيران عبر طرق أُخرى".