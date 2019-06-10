اعتبر وزير الخارجية الالماني ​هايكو ماس​ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخاجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ أن "زيادة التوتر في المنطقة قد يخرج الأوضاع عن السيطرة ولا يجب أن نصل إلى هذا المستوى"، مشيراً إلى "أنني تحدثت مطولا مع المسؤولين ال​إيران​يين ونقلت رؤية ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ للمحافظة على ​الاتفاق النووي​"، لافتاً إلى أن "محادثاتنا شملت مسائل إقليمية مثل الوضع في ​اليمن​ و​سوريا​ بالنظر لنفوذ إيران في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الالماني: زيادة التوتر بالمنطقة قد يخرج الأوضاع عن السيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.