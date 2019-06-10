العثور على شاب جثة هامدة في منزله في الهرمل

عثر على شاب من ال علاو جثة هامدة داخل منزله في مدينة ​الهرمل​، وعلى الفور حضرت الى المكان ​القوى الامنية​ والطبيب الشرعي وبدأت التحقيقات لمعرفة سبب الوفاة.

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