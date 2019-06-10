توقيف اربعة لبنانيين في الكورة بحوزتهم كمية من المخدرات

أوقفت دوريّة من المديرية العامة لأمن الدولة، اربعة لبنانيين يستقلون سيارة من نوع مرسيدس في منطقة زكرون – الكورة، وهم (ع.ر، ع.م، م.م، ع.ش) وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.
وذلك متابعة لحملتها للحدّ من تفشّي ظاهرة المخدرات. وبناءً لإشارة القضاء المختص تم تسليمهم مع السيارة والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات في الشمال.
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