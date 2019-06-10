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توقيف اربعة لبنانيين في الكورة بحوزتهم كمية من المخدرات

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أوقفت دوريّة من ​المديرية العامة لأمن الدولة​، اربعة لبنانيين يستقلون ​سيارة​ من نوع ​مرسيدس​ في منطقة ​زكرون​ – ​الكورة​، وهم (ع.ر، ع.م، م.م، ع.ش) وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.

وذلك متابعة لحملتها للحدّ من تفشّي ظاهرة المخدرات. وبناءً لإشارة ​القضاء​ المختص تم تسليمهم مع السيارة والمضبوطات الى ​مكتب مكافحة المخدرات​ في ​الشمال​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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