توقيف اربعة لبنانيين في الكورة بحوزتهم كمية من المخدرات

أوقفت دوريّة من ​المديرية العامة لأمن الدولة​، اربعة لبنانيين يستقلون ​سيارة​ من نوع ​مرسيدس​ في منطقة ​زكرون​ – ​الكورة​، وهم (ع.ر، ع.م، م.م، ع.ش) وضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.

وذلك متابعة لحملتها للحدّ من تفشّي ظاهرة المخدرات. وبناءً لإشارة ​القضاء​ المختص تم تسليمهم مع السيارة والمضبوطات الى ​مكتب مكافحة المخدرات​ في ​الشمال​.