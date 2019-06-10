ميقاتي: الهجمة على بغير موقعها وهو جاء بتسوية معينة وباق خلال هذا العهد رئيسا للحكومة

رحب رئيس ​الحكومة​ الاسبق النائب ​نجيب ميقاتي​، بـ"زيارة رئيس كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ العزيزة علينا والتي لهات دلالة أن همنا واحد نحن وتيار "المستقبل" وهو بناء ​الدولة​ والاهتمام بالانماء في هذه المناطق ومن ​الشمال​ إلى ​الجنوب​"، مشيراً إلى "أننا اتفقنا على التنسيق بالمستقبل على عدة نقاط نتمنى ان تأخذ مجراها في الدولة".

وفي تصريح له بعد لقائه الحريري في ​طرابلس​، اعتبر ميقاتي أن "الهجمة على رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بغير موقعها وهو جاء بتسوية معينة وباقٍ خلال هذا العهد رئيسا للحكومة"، داعياً إلى "التضامن في ما بيننا من أجل الخروج من المرحلة الصعبة لا سيّما الإقتصادية التي نمرّ بها ولوقف السجالات التي هي غير موقعها والمرحلة صعبة"، مؤكداً أن "لا أحد يعتبر ان ​الموازنة​ ستحل الازمة انما ما نمر به هو مرحلة صعبة".