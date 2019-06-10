بهية الحريري من طرابلس: لم ولن يتمكن أحد من تغيير مسار المدينة بعلاقتها مع الدولة

لفتت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ في تصريح لها بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ الاسبق النائب ​نجيب ميقاتي​ في ​طرابلس​ إلى أن "زيارتنا لميقاتي طبيعية لاننا نعتبر ان هذا التكون المتعدد هي صفة تمتعت بها طرابلس ونعتبر ان لا احد يمكن ان يلغي احداً"، مشيرة إلى أنه "لم ولن يتمكّن أحد من تغيير مسار المدينة في علاقتها مع ​الدولة​".

وأكدت أن "انماء طرابلس هو حق طبيعي لها ولا احد لديه جميل فيها والاهم هي قيم طرابلس التي نعلم انها لا تتغير"، مشيرة إلى أن "مشروعنا يمثله ​رفيق الحريري​ وشعارنا قاله رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وهو ان لا احد اكبر من احد ونحن نكمل هذا المشوار ومتكلون على ايماننا بهذا المشروع".

وأضافت: "وجودنا طبيعي بعد الحدث الذي اصاب المدينة ولم يستطع احد ان يغير مسار طرابلس وعلاقتها بالدولة المركزية والدولة الوطنية"، مؤكدةً "أننا سنكون داعمين للمشاريع الإنمائية لطرابلس وهو ما اتّفق عليه ميقاتي ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وهذا حقّ طرابلس على الدّولة".