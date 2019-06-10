بدأت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل.
هذا وتعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان 9 جلسات على جدول اعمالها بندان، الاستماع إلى جواب وزير المالية حول (فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة) في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019، ودرس مواد الموازنة.
اما الثلاثاء والاربعاء والخميس، فتعقد اللجنة جلستين في اليوم، الأولى عند العاشرة قبل الظهر والثانية عند الخامسة عصراً.
وتختتم اللجنة الأسبوع بجلسة عند الرابعة بعد ظهر الجمعة لدرس مشروع موازنة العام ٢٠١٩ والموازنات الملحقة
كانت هذه تفاصيل خبر بدء لجنة المال والموازنة برئاسة ابراهيم كنعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.