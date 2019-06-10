النشرة: العثور على جثة مواطن مصاب بطلق ناري في الصرفند

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بـ"العثور على جثة المواطن "ع. خ"، مصابًا بطلق ناري في ​بلدة الصرفند​، حيث حضرت ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية، وباشرت تحقيقاتها لمعرفة سبب الوفاة".

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