المستقبل دان اغتيال جرار: لكشف ملابسات هذه الجريمة

دان "تيار المستقبل" في حاصبيا والعرقوب في بيان "جريمة اغتيال مسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية ومسؤول شبعا في منطقة حاصبيا ومرجعيون الشيخ محمد قاسم جرار التي شهدتها بلدة شبعا، منتصف ليل أمس".
وأكد التيار أنه "إذ يتوجه بتعازيه الحارة الى عائلة الفقيد وأهل شبعا والأخوة في الجماعة الإسلامية الذين خسروا رجلا كانت يده ممدودة للخير وللعمل الإنساني، يدعو الجميع الى مواجهة تداعيات هذه الجريمة بالوحدة والحكمة لتفويت الفرصة على كل من يحاول التلاعب باستقرار شبعا وتهدد أمنها وإثارة الفتنة بين أهلها".
وطالب "الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بكشف ملابسات هذه الجريمة سريعا، وتوقيف المجرمين، وتفعيل الإجراءات الكفيلة بتأمين الأمن والأمان لأهالي شبعا والقرى المجاورة".
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