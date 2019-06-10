الشاب ح.ح موقوف لدى مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب وليس مخطوفا

افادت معلومات صحافية بان الشاب ح.ح، الذي اقفل اقاربه الطريق الدولية قبالة الحمرا بلازا - الفرزل امس، تبين انه موقوف لدى ​مكتب مكافحة المخدرات​ في ​الجنوب​ منذ يوم الجمعة الماضي، بجرم الاتجار وترويج المخدرات وهو ليس مخطوفا.

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