النشرة: إقفال محال يشغلها سوريون بالشمع الأحمر في بلدة الصرفند

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن دورية من شعبة الإستقصاء والتحقيق في مركز ​الزهراني​ الإقليمي، قامت بمؤازرة عناصر من معلومات ​الأمن العام​، دائرة الأمن القومي شعبة ​الجنوب​ بإقفال عدد من المحلات التجارية التي يشغلها أشخاص من التابعية السورية وذلك في منطقة طلعة ضيعة العرب التابعة ل​بلدة الصرفند​ قضاء صيدا- الزهراني بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل في ​لبنان​ وذلك بعد أخذ إشارة ​القضاء​ المختص.

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