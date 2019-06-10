ثمن الوزير السابق محمد الصفدي "زيارة رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ الى ​طرابلس​ للوقوف الى جانب أهل المدينة بعد الحادث الأليم الذي ألمّ بها"، معتبراً ان "هذا الفعل الاجرامي غريب عن اهل المدينة وعاداتهم"، مؤكداً أن "طرابلس متمسّكة بمفهوم ​الدولة​ وكانت وما زالت حريصة على المؤسسات الأمنية وتماسكها".

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد الصفدي رحب بزيارة بهية الحريري لطرابلس: متمسّكون بمفهوم الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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