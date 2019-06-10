البطريرك العبسي واصل استقبال زواره في عين تراز

واصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​، استقبال زواره في المقر الصيفي في عين تراز، حيث التقى اللواء الركن الياس شامية.

واستقبل ممثّل الكنيسة الرومية الملكية لدى ​مجلس كنائس الشرق الأوسط​ المحامي ابراهيم طرابلسي الّذي اأطلعه على نشاط المجلس، كما تداول معه في شؤون تهم الطائفة لا سيما موضوع تحديث قانون المجلس الأعلى الّذي تعمل عليه اللجنة القانونيّة الّتي يرأسها الطرابلسي.

كما التقى العبسي رجل الأعمال ​جاد صوايا​، وبحث معه بأمور وطنية وأُخرى تتعلّق بالطائفة .

ولفت صوايا إلى "أنّنا جئنا إلى عين تراز لنؤكّد للعبسي وهو الراعي الصالح، انّنا نقف إلى جانبه في أيّ ظرف، لا سيما في ما يتعلّق بتمسّكه بالمناصب الّتي شغلها ويشغلها أبناء الطائفة، خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة الّتي تحتاج إلى ثقافة المحبّة كما يقول صاحب العبسي.

والتقى أيضًا جورج نور، الّذي أوضح "أنّنا تبحثنا بمواضيع عدّة، أبرزها آليّة العمل لتحفيز دور البطريركية لتقوية الروابط بين البطريركية من جهة، والمغتربين من جهة ثانية".