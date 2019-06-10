حزب التوحيد دان اغتيال جرار في شبعا: للإسراع بإجراء التحقيقات اللازمة

دان حزب التوحيد العربي "عملية اغتيال مسؤول العلاقات العامة في ​الجماعة الإسلامية​ في منطقة شبعا الشيخ محمد قاسم جرار"، داعيا "​الأجهزة الأمنية​ إلى الإسراع بإجراء التحقيقات اللازمة، للقبض على المرتكبين وإنزال أشد العقوبات بهم". وفي وقت سابق كشفت "النشرة" أن مجهولين اقدموا منتصف الليل الفائت على إطلاق النار من سلاح حربي على مسؤول مستوصف الرحمة في بلدة شبعا ومسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية ومسؤول منطقة شبعا محمد جرار على باب المستوصف، مما أدى الى مقتله، وقد باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم. كما ضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا في المكان وكثف دوريات راجلة ومؤللة، ويعمل على التفتيش بحثا عن الفاعلين.

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