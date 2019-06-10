حركة "حماس" دانت جريمة اغتيال جرار في شبعا

دانت حركة "حماس" في ​لبنان​ في "جريمة اغتيال مسؤول العلاقات العامة في ​الجماعة الإسلامية​ في ​حاصبيا​ و​مرجعيون​ ومسؤول منطقة شبعا الشيخ محمد قاسم جرار، التي حصلت مساء الأحد، أثناء قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في شبعا"، مؤكدةً أن "الشهيد جرار قضى عمره في خدمة وطنه وأمته، لاسيما وقوفه الدائم مع ​القضية الفلسطينية​".

وفي وقت سابق كشفت "النشرة" أن مجهولين اقدموا منتصف الليل الفائت على إطلاق النار من سلاح حربي على مسؤول مستوصف الرحمة في بلدة شبعا ومسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية ومسؤول منطقة شبعا محمد جرار على باب المستوصف، مما أدى الى مقتله، وقد باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم. كما ضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا في المكان وكثف دوريات راجلة ومؤللة، ويعمل على التفتيش بحثا عن الفاعلين.