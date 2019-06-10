عكاظ: باسيل "صهر الريّس" يسيء للسعوديين دفاعا عن اتهامه بالعنصرية

نشرت صحيفة "عكاظ" ​السعودية​ مقالا للكاتب السعودي سلطان بن بندر، إنتقد فيه وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، على خلفية تغريدته عن حماية العمالة الوطنية في ​لبنان​، مشيرا إليه بصفة "صهر الريّس عون".

واعتبر في مقاله أن التصريحات "طابقت أكل البيضة وقشرتها وبيقول ما شفت شي"، مشيرا الى أن "باسيل صهر الريّس يسيء للسعوديين دفاعا عن اتهامه ب​العنصرية​".

ووضع الكاتب السعودي ما صدر عن باسيل في خانة محاولة النائين "بأنفسهم نحو ​إيران​، وبتعكير العلاقات السعودية اللبنانية بتصريحات لا تدل إلا على الجهل الدبلوماسي والمقامرة السياسية"، مضيفا: "ودون أن يتذكر صهر الريّس عون، جبران باسيل الذي أوكل له حقيبة الخارجية، خلال كتابة تغريدته المسيئة التي أقحم فيها السعوديين أن أكثر من 300 ألف مواطن لبناني تركوا وطنهم طمعا في العيش داخل السعودية، خلال دفاعه عن اليد العاملة اللبنانية في لبنان، تناسى أن السعودية احتضنت العديد من الأيدي العاملة اللبنانية ووفرت لهم أرضا خصبة للعمل، عوضا عن المشاريع السعودية التي أقامتها في لبنان، لينطبق عليها المثل اللبناني أكل البيضة وقشرتها وبيقول ما شفت شي".

وأضاف الكاتب السعودي: "امتعض العديد من المغردين السعوديين من إقحامهم في تغريدة باسيل المسيئة"، وقال إن هؤلاء طالبوا في نفس الوقت وزير العمل السعودي أحمد الراجحي "بعودة الأيدي اللبنانية العاملة في السعودية لتحل محل الأجانب في لبنان اتساقا مع ما طالب به باسيل".