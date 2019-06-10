النائب عاصم عراجي للنشرة: التسوية بين المستقبل والوطني الحر أنقذت لبنان

توقع عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​، في حديث لـ"النشرة"، أن تعيد عودة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى البلاد ترميم التسوية مع "​التيار الوطني الحر​"، لافتاً إلى أنه يعرف وضع لبنان جيداً، لا سيما على الصعيد الإقتصادي، ومؤكداً أنه عندما أقدم على التسوية أنقذ البلد من الإنهيار رغم كل الإنتقادات التي تعرض لها.

وشدد عراجي على أن الحريري هو أكثر الحريصين على الإستقرار في لبنان، معتبراً أن البديل عنه الذهاب في خبر كان.

من جهة ثانية، لفت النائب عراجي إلى أن الرئيس السوري ​بشار الأسد​ لا يريد عودة النازحين إلى بلادهم، معتبراً أنه في حال صدر عنهم عفو، في ظل ضمانة دولية بعودتهم إلى قراهم ومدنهم دون المس بكرامتهم، لن يبقوا في لبنان، سائلاً: "لماذا لا يضغط المجتمع الدولي، خصوصاً روسيا، من أجل تأمين عودتهم؟"

وفي حين شدد على أن الأسد لن يعيد النازحين من دون حل دولي، دعا عراجي إلى تنظيم ​العمالة السورية​ في لبنان حتى ذلك الوقت، مثل فرض الإقامة والضرائب.