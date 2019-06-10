شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام البرلمان: حملات تحريض الجماعة الإرهابية ضد مصر "مشبوهة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال " شيمكو "، فى بيان له أصدره اليوم، إن جماعة الإخوان الإرهابية لها مخطط كبير فى الخارج من خلال التوغل والانتشار فى الإعلام الدولى، من خلال حملة كبرى تقوم بشراء مساحات فى الصحف الدولية الكبرى بملايين الدولارات من قطر وتركيا، ويكون هدفها التأثير بشكل كبير على الرأى العام المصرى، من خلال نشر هذه المقالات أو التقارير التى تكتب فى وسائل الإعلام الدولى، إضافة إلى تشويه صورة مصر بالخارج من خلال الأكاذيب والشائعات والسموم التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية فى وسائل الإعلام العالمية.

وأكد وكيل لجنة الإعلام فى البرلمان، أن المقال الأخير الذى نشره الإخوانى يحيى حامد فى موقع فورين بوليسى، هو فى الأساس مقال مدفوع الأجر، تم من خلال تعاقد من شركات علاقات عامة تقوم ببيع مساحات فى هذه الصحف والمواقع، وهذه الشركات فى الأساس أمريكية وموجودة لمن يدفع ثمن المقال أو التقارير الذى يريد نشرها فى المواقع والصحف الكبرى.

وقال إن جماعة الاخوان الارهابية دأبت منذ عقود طويلة على شراء المساحات، ونشر المقالات داخل وسائل الإعلام العالمية لتوصيل رسالتهم الكاذبة التى تؤثر بشكل كبير على الدولة المصرية، ومحاولة أن يكونوا متواجدين خارجيا، لافتا إلى أن كل هذه المحاولات ما هى إلا حملات مشبوهة هدفها التأثير على الدولة، مؤكدا أن التدخل الدولى وبشكل عاجل لمعاقبة ومحاكمة الدول والأنظمة الإرهابية لوقف التمويل الكبير لجماعة الإخوان الإرهابية سوف يشل حركتها داخل وسائل الإعلام العالمية.

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